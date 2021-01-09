شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر سيتى» يشترى أقدم نسخة من كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادى مانشستر سيتى إن مالكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أصبح يملك أقدم نسخة موجودة من كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم بعد شراء الكأس في مزاد مؤخرا.

ومُنحت كأس التحدى للفرق الفائزة باللقب خلال الفترة ما بين 1896 و1910 بعد سرقة الكأس الأصلية من محل في برمنجهام بعد فوز أستون فيلا بها.

وكانت الكأس أول جائزة يفوز بها مانشستر سيتى قبل أكثر من قرن عندما هزم بولتون واندرارز 1-0 في المباراة النهائية في 1904 ليصبح بذلك أول فريق من المحترفين في مدينة مانشستر يحقق لقبًا كبيرًا.

وقال خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتى، في بيان: «هذه الكأس هي دليل مادى على ثراء وعراقة الكرة الإنجليزية التي يشكل مانشستر سيتى جزءًا أصيلًا منها».

وتابع: «الفوز فعليًا بهذه الكأس في 1904 كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة للنادى ولمدينة مانشستر، لأنه رسخ وبكل قوة مكانة كرة القدم في قلوب سكان المدينة». وأضاف رئيس سيتى: «حسب رؤية الشيخ منصور فإنه يتعين أن تكون هذه الكأس، التي تحظى بأهمية ثقافية وحضارية، إرثًا مشتركًا بين سكان مدينة مانشستر وأسرة كرة القدم الإنجليزية وكل محبى الكرة الإنجليزية».

وباع المالك السابق، وهو ديفيد جولد، المشارك في ملكية أستون فيلا، الكأس في مزاد في سبتمبر 2020 مقابل 760 ألف جنيه إسترلينى (1.03 مليون دولار) بينما لم يكشف النقاب عن اسم المشترى وقتها.

وكان جولد اشترى الكأس في 2005 مقابل 487 ألف جنيه إسترلينى عندما كان رئيسًا لمجلس إدارة نادى برمنجهام سيتى.

وقال سيتى إن الكأس أُعيرت إلى المتحف الوطنى لكرة القدم في مانشستر حيث كانت تعرض منذ 2005.