شكرا لقرائتكم خبر عن «ميلان » يستقر على خليفة «إبراهيموفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر نادى ميلان الإيطالى على المهاجم الذي سيخلف المخضرم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، في قيادة هجوم الروسونيرى خلال الموسم المقبل.

وينتهى عقد إبرا مع ميلان في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن تجديد العقد.

ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن ميلان طلب بشكل مفاجئ التعاقد مع أندريا بيلوتى، مهاجم تورينو، خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ميلان يجرى محادثات حاليًا مع أوربانو كايرو، رئيس نادى تورينو، حول الصفقة للحصول على خدمات «بيلوتى» ليكون جاهزًا حال عدم الوصول إلى اتفاق مع إبراهيموفيتش حول تجديد عقده مع الروسنيرى. يُذكر أن بيلوتى هدف قديم لميلان، حيث حاول الروسونيرى التعاقد معه قبل 3 سنوات أثناء بيع النادى إلى الصينيين، لكن تورينو بالغ في الشروط المادية للصفقة.