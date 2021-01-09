شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٢٣ مليون جنية ديون علي الجبلاية في عهد الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الإدارة المالية باتحاد الكرة عن أن محضر التسليم والتسلم من اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، للجنة الثلاثية بقيادة أحمد مجاهد، ثبت به وجود ٢٢٣ مليون جنية إجمالي الديون على الجبلاية.

وتضمن التقرير المالي وجود ٨٠ مليون جنية فائض في خزينة الاتحاد وقت التسليم والتسلم.

وتسابق اللجنة الثلاثية برئاسة احمد مجاهد الزمن من اجل القضاء على حجم الديون على الجبلاية.