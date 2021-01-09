شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب اليابان لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على بعثة منتخب اليابان، لكرة اليد، والتي وصلت إلى مصر خلال الأيام الماضية من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر من يوم الأربعاء المقبل، حتى 31 من شهر يناير الجاري.

وتواصل وزير الرياضة مع المسؤولين من اللجنة الطبية من أجل الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية خاصة بمكان الإقامة وصالات التدريب.

وأوصى الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الطبية بمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، التي تم الاتفاق عليها بشكل صارم ودقيق من أجل مواجهة جائحة كورونا، والتنبيه على الجميع، بالالتزام بالتعليمات خاصة وأن الهدف الأساسي هو الحرص على صحة الجميع لضمان نجاح البطولة.

وخاض منتخب اليابان مواجهتين مع المنتخب المصري، في ظل استعدادات المنتخبين للبطولة، حيث يلعب المنتخب الياباني ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كرواتيا وقطر وأنجولا، بينما يواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كلٍ من منتخب السويد وتشيلي والتشيك.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.