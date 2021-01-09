شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحقق فوزًا مثيرًا على أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، فوزًا صعبًا على نظيره أسوان، بهدف نظيف، على أرض ملعب استاد المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما في اطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى العام.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 93 من تسديدة من هشام محمد اصطدمت في هيثم الفيل مدافع أسوان لتغير اتجاهها وتسكن المرمى.

جاءت المباراة جدية من الفريقين وظهر عمر رضوان حارس مرمى أسوان بشكل رائع وزاد عن مرماه في مناسبات كثيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 10، بينما تجمد رصيد عند النقطة 6.