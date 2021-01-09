شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء: لا نية لضم «أحداد» في الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي بالرجاء البيضاوي، حقيقة ما تردد عن دخول ناديه، في مفاوضات مع المغربي حميد أحداد، مهاجم الزمالك.

وقال «وهبي» في تصريحات تليفزيونية: «حميد لاعب جيد، وقدم مستوى رائعا مع الرجاء، أثناء الإعارة في الموسم الماضي، بسبب وجوده مع لاعبين بمثابة أصدقائه في الفريق، لا أعرف لماذا لم يظهر مع الزمالك، بنفس الشكل الذي ظهر به في الرجاء، لكن لا نية لضمه حاليًا».

يذكر أن جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قام بإستبعاد حميد احداد من قائمة مباراة طلائع الجيش التي ستقام مساء اليوم.