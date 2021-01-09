شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش المتوقع لمباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، عند السابعة والنصف مساء بستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدورى العام.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لعبدالحميد بسيونى، الذي عاد لتولى الإدارة الفنية لفريق طلائع الجيش مرة أخرى، بعد رحيل طارق العشرى، عقب الخسارة من الاتحاد السكندرى.

وممن المتوقع ان يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى، محمد بسام، في خط الدفاع: أحمد زولا، خالد سطوحي، احمد علاء، محمد ناصف، وفى الوسط، مصطفى جمال، فرانك إستيفين، مهند لاشين، وفى الهجوم، أحمد سمير، ناصر منسي، عمرو جمال.