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تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، فيعند السابعة والنصف مساء بستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

ومن المتوقع ان يخوض الفريق المباراة تشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع،:أحمد أبوالفتوح، محمود الونش، محمد عبدالغني، حازم إمام

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي

الهجوم: عمر السعيد

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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