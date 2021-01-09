شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، فيعند السابعة والنصف مساء بستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

ومن المتوقع ان يخوض الفريق المباراة تشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع،:أحمد أبوالفتوح، محمود الونش، محمد عبدالغني، حازم إمام

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد زيزو، أشرف بن شرقي

الهجوم: عمر السعيد