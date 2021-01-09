شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور الأهلي والزمالك لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب؛ للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التي أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء .

حيث تفقد وزير الرياضة النادى الأهلي ونادى الترسانة ونادي الزمالك ومركز شباب الجزيرة، وذلك في ظل استمراية النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية.

وتابع وزير الشباب والرياضة خلال جولته مدي إلتزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والرواد.

وأوضح الوزير ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية، واتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وعلي هامش جولته بمركز شباب الجزيرة، ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدد من رواد المركز واستمع لمشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن تلك اللقاءات مستمرة بشكل دوري، بما يسهم في تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة المنفذة بالمركز والعمل على تحسين جودة الأداء المقدمة لرواد المركز .