شكرا لقرائتكم خبر عن «أجايي» يواصل برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالته وسير برنامجه التأهيلي.

واطمأن طبيب الفريق على الحالة الطبية للاعب، قبل أن يستكمل «أجايي» برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى أجايي جانبا من التدريبات التأهيلية في «الجيم»، قبل أن يؤدي بعض التدريبات البدنية والجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج المحدد له؛ بسبب إصابته في الوتر الوحشي.