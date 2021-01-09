شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي: التعاقد مع «بواليا» سبب تراجع مستوى محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مصدر مسؤول بالجهاز الفني للأهلي –رفض ذكر اسمه- أن السبب وراء تراجع مستوى محمد شريف، مهاجم الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، هو غضبه من تعاقد النادي مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، في الوقت الذي ظهر فيه "شريف" بمستوى متميز.

وأكد المصدر أن المهاجم الصاعد محبط بشكل كبير وهو ما تسبب في ظهوره بمستوى متواضع خلال الفترة التي لعبها أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين وفاز بها الأهلي بهدفين مقابل لاشئ سجلهما محمود كهربا ووليد سليمان.