مجلس الوزراء يكلف أحمد بالهول برئاسة هيئة الرياضة

دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلفاً لعبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والذي كلفه مجلس الوزراء في الثامن من ديسمبر من عام 2019 بالرئاسة لمرة ثانية.

يعد بالهول الرئيس الـ15 للهيئة التي تعاقب على رئاستها خلال الـ 4 سنوات الأخيرة 4 رؤساء، بدءاً من يوسف السركال الذي تم تعيينه في 8 نوفمبرعام 2017، وخلفه اللواء محمد خلفان الرميثي في 8 يناير 2018 واستمرحتى 8 ديسمبر 2019، وبعده تم تكليف عبدالرحمن العويس برئاسة مجلس إدارة «الهيئة» لمدة عام وشهر واحد.

وكانت مسيرة الجهة الرياضية المسؤولة عن القطاع الرياضي في الدولة بدأت مع بزوغ شمس الاتحاد عام 1971 الذي تم فيه إنشاء وزارة الشباب والرياضة برئاسة راشد بن حميد الشامسي، وفي عام 1976 تم دمج وزارة الشباب والرياضة في وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور عبد الله عمران تريم، وفي عام 1980 تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة الدكتور سعيد عبد الله سلمان، قبل أن يتحول إلى وزارة الشباب والرياضة في عام 1990، وعيّن الشيخ فيصل بن خالد القاسمي وزيراً لها، وفي عام 1996، تم دمج وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور علي عبد العزيز الشرهان، ليشهد عام 1999 إنشاء الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعيّن الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم رئيساً للهيئة، ومؤخراً وفي ولاية الرئيس الأسبق اللواء محمد خلفان الرميثي، تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب، ليصبح مسماها الحالي الهيئة العامة للرياضة.

نستعرض فيما يلي التغييرات التي شهدتها إدارة الحركة الرياضية من خلال الكيانات والقيادات التي تولت الإشراف عليها خلال 50 عاماً منذ عام 1971 حتى عام 2021:

(1) 1971- وزارة الشباب والرياضة برئاسة راشد بن حميد الشامسي

(2) 1976 - دمج وزارة الشباب والرياضة مع التربية لتصبح وزارة التربية والتعليم والشباب برئاسة الدكتور عبد الله عمران تريم

(3) 1980- تشكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة الدكتور سعيد عبد الله وزير التربية والتعليم

(4) 1983- المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة فرج فاضل المزروعي وزير التربية والتعليم

(5) 1986 - المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة أحمد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة

(6) 1990- تشكيل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الشيخ فيصل بن خالد القاسمي

(7) 1996- دمج وزراتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت مسمى التربية والتعليم والشباب بقيادة د.علي الشرهان

(8) 1999- تشكيل الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور علي الشرهان

(9) 2004- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

(10) 2006- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة عبد الرحمن العويس

(11) 2014- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك

(12) 2017 - الهيئة العامة للرياضة برئاسة يوسف يعقوب السركال

( 13 ) 2018- الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي

(14) 2019- الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد الرحمن العويس

(15) 2021 - الهيئة العامة للرياضة برئاسة الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي

