شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخطأ الفادح.. رفض معاقبة حكم الفيديو لمباراة الأهلى وسيراميكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أنه لن يتم توقيع عقوبات على الحكم محمود دسوقي حكم الفيديو في مباراة أمس بين الأهلي وسيراميكا بالدوري العام، بعدما ألغى هدفاً للفريق الأحمر سجله محمود كهربا بداعي التسلل، واتضح أن الهدف كان صحيحاً بنسبة 100% وفق تحليلات كل استوديوهات التحليل التحكيمي والخبراء.

وحقق فريق الأهلي بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني فوزاً صعباً خارج الديار أمام نادي سيراميكا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.