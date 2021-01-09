شكرا لقرائتكم خبر عن بداية مثيرة لبولو الحبتور.. «هيسكث» يقسو على «الباشا» بثمانية أهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة الحبتور للبولو يناير 2021 بشكل مثير، وحقق فريق «هيسكث استيتشس 9» فوزاً كبيراً على منافسه فريق «الباشا» بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف الهدف، في مباراة أظهر فيها فريق «هيسكث استيتشس 9» تفوقاً ملحوظاً وقدرة تهديفية عالية بفضل تفاهم الثنائي ماتيوس كلاسيوس وماتيوس اريارتي.

ومثل فريق الباشا كل من ياسين سانشال وهاني جابش واليجاندرو وخوسيه كوينتووهو يحمل هانديكاب 3 أجوال، فيما يمثل فريق «هيسكث استيتشس 9» كل من أولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس اريارتي والفريق لدية 5 أجوال هانديكاب.

بادر فريق الباشا بإحراز هدف المباراة الأول ليتقدم بهدف ونصف ولم يهنأ الباشا بهدف كوينتو، حيث رد عليه توماس اريارتي بهدف مباغت، ثم نجح في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة جزائية منهياً الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف ونصف لفريق الباشا.

وفي الشوط الثاني أضاف فريق «هيسكث استيتشس 9» هدفين آخرين ليرفع رصيده إلى 4 أهداف مقابل هدف ونصف لفريق الباشا الذي نجح في الصمود في الشوطين الأول والثاني من المباراة.

واستطاع فريق الباشا أن يصمد في الشوطين الأولين إلى حد ما، إلا أن الشوط الثالث شهد تحولاً كبيراً إذ حسم فريق «هيسكث استيتشس 9» النتيجة مبكراً بعد أن نجح في إحراز 4 أهداف تباعاً ليتسع الفارق إلى 6 أهداف بعيداً عن الهانديكاب، وفي الشوط الرابع أضاف فريق الباشا هدفاً ثالثاً وأخيراً، ليقف رصيده عند 3 نقاط ونصف، بينما توقف رصيد «هسكيث استيتشس 9» عند الأهداف الثمانية ليضع نقطتين في رصيده ببنك البطولة.