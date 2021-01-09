مواجهة مرتقبة بين الأهلي ومدربه السابق فايلر بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، اقترب من تولي القيادة الفنية لفريق سيمبا التنزاني، خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن شبكة "جول أفريقيا" أن الفريق التنزاني اقترب من التعاقد مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، لخلافة البلجيكي سفين فاندينبروك، رغم نجاحه في قيادة سيمبا للوصول إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ووقوعه في مجموعة الأهلي بنسخة الموسم الحالي 2020-2021.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك احتمالية كبيرة لتولي فايلر (47 عاماً) قيادة سيمبا التنزاني، عوضاً عن فاندنبروك، وذلك في ظل تمتعه بخبرة في المباريات الأفريقية حينما كان يقود النادي الأهلي في الموسم الماضي.

وأضافت أن فايلر الأقرب لقيادة الفريق التنزاني، لاسيما أنه لا يقود أي فريق في الوقت الحالي، وذلك في أعقاب رحيله عن الأهلي قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب ظروف عائلية.

في الوقت ذاته، أعلن نادي الجيش الملكي المغربي عن تعاقده رسمياً مع البلجيكي سفين فاندينبروك، لقيادة الفريق في الفترة الحالية، لمدة موسمين قادمين، خلفاً لعبدالرحيم طاليب، الذي تم إقالته من منصبه.

وكان نادي سيمبا قد أصدر بياناً رسمياً، أوضح فيه: "قرر مجلس إدارة نادي سيمبا إقالة فاندينبروك بالتراضي، ونوجه الشكر له على الفترة التي قضاها على رأس القائمة الفنية للفريق والتي قاد فيها الفريق للتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، كما تم تعيين المدرب المساعد سيليماني ماتولا لحين التعاقد مع مدير فني جديد".

يشار غلى أن نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة، جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني

المجموعة الثانية: مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد (الجزائر)

المجموعة الثالثة: الوداد المغربي، حوريا الغيني، بترو أتلتيكو الأنجولي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، الزمالك، مولودية الجزائر، تونجيث السنغالي.