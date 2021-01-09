الزمالك يقرر تجميد فرجاني ساسي.. وتوجيهات لـ باتشيكو بعدم الاستعانة به في المباريات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة الكرة بنادي الزمالك قررت تجميد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعدم الاستعانة به في مباريات الفريق المقبلة.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن قرار إدارة الكرة جاء لحين حسم فرجاني ساسي ملف تجديد تعاقده مع الزمالك، خاصة وأن اللاعب الدولي التونسي ينتهى تعاقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ أخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن أشرف قاسم اتفق مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق على تجميد ساسى وعدم إشراكه فى المباريات المقبلة للفريق، بعد مماطلة اللاعب في التجديد للزمالك، وعدم حسم موقفه بشكل نهائي، وهو ما رحب به باتشيكو وقرر على الفور استبعاد ساسى من حساباته الفنية، خاصة وإن المدير الفنى يرغب وبشدة فى فرض حالة من التركيز داخل الفريق، واستبعاد المتسببين فى احداث أى نوع من أنوع زعزعة الاستقرار.

وأشارت إلى أن باتشيكو بدأ بالفعل في التجهيز لعدم الاعتماد على فرجانى ساسي خلال الفترة المقبلة، حيث أصبح يعتمد فى تشكيلته الأساسية على إمام عاشور ومحمد أشرف روقا لاعبا الوسط، ليخرج اللاعب التونسي من حسابات المدرب البرتغالي منذ المباريات الماضية.

وقالت الصحيفة إن فرجانى ساسي وصل إلى القاهرة قادمًا من تونس، أمس الجمعة، مصطحبًا أفراد أسرته "زوجته وأولاده" حيث سافر اللاعب إلي بلاده مطلع الأسبوع الحالي، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل موعد قدومه إلى القاهرة ويصل أمس.