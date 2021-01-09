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الأهلي .. رجال موسيماني في صدارة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة

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الشارقة - اميمة ياسر - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نادي سيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد السويس الجديد  ضمن مباريات الجولة الـ 6 من عمر الممتاز.

وبعد فوز الأهلي في مباراة أمس أمام نادي سيراميكا استعاد صدارة الدوري المصري الممتاز بعد خوضه 5 مباريات نجح في حسم 13 نقطة من فوز 4 مباريات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة في المباراة قبل الماضية .

وجاء الأهلي في عرش صدارة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة فيما احتل الجونة المركز الثاني برصيد 11 نقطة ويأتي بعدها نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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