الأهلي .. رجال موسيماني في صدارة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة

الشارقة - اميمة ياسر - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نادي سيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الـ 6 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبعد فوز الأهلي في مباراة أمس أمام نادي سيراميكا استعاد صدارة الدوري المصري الممتاز بعد خوضه 5 مباريات نجح في حسم 13 نقطة من فوز 4 مباريات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة في المباراة قبل الماضية .

وجاء الأهلي في عرش صدارة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة فيما احتل الجونة المركز الثاني برصيد 11 نقطة ويأتي بعدها نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط .