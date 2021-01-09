شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحذر لاعبى الزمالك من اختراقات أحمد سمير ويفرض عليه رقابة لصيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من تحركات واختراقات أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، مؤكدًا أنه من أهم وأخطر عناصر الفريق المنافس، ويجب تضييق المساحات أمامه ومنعه من التسديد على مرمى محمد أبو جبل.

كما شدد باتشيكو على ضرورة مراقبة أحمد سمير مراقبة لصيقة، وعدم منحه فرصة الاختراق سواء من على الأطراف أو من الوسط، والعمل على إفساد أى هجمة يشرع فى شنها على مرمى الفريق الأبيض، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك سرعة ومهارة وإيجابية على المرمى قد تتسبب فى حدوث مشكلة للزمالك.

ويدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره طلائع الجيش على استاد بالسويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة ، بينما يفتش الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.