شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاسماعيلى يكشف كواليس تغيير فندق الإقامة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الكلية، رئيس بعثة الإسماعيلى فى المغرب، إن الفريق مر بعدة صعوبات بدأت بتأخر إقلاع طائرة مصر للطيران قرابة الأربع ساعات مروراً برفضه لفندق الإقامة المتواضع، قبل أن يتدخل مسئولو نادى الرجاء لتغيير فندق إقامة الفريق بآخر على قدر وقيمة النادى، مشيرا إلى أن طول مدة السفر إضافة للإرهاق الكبير الذى سيطر على أعضاء البعثة أدى لإلغاء مران أمس”.

وأضاف رئيس بعثة الدراويش في تصريحات للموقع الرسمى للنادى، ”الجميع هنا فى حالة تركيز كبير ويفكرون فى شىء واحد وهو حصد بطاقة العبور للمباراة النهائية عبر بوابة أحد أقوى الأندية فى القارة السمراء.. ولقاء الاثنين فرصة جلية من أجل مصالحة جماهيرنا التى نعلم مدى عشقها وحبها للفريق".

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردنى أحمد الرويلي، بجانب الأردنى أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

ويحل الدراويش ضيفًا على نادى الرجاء المغربى مساء الإثنين المقبل، على ملعب مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

*تعد هذه المباراة هى الثانية للدولى العراقى الذى يكون طرفها الإسماعيلى، حيث سبق وأدار مباراته ضد الكويت الكويتى فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات نفس البطولة موسم 2018 / 2019 التى انتهت بهدفين نظيفين للمنافس قبل أن يصعد الدراويش بضربات الترجيح لأنه فاز بنفس النتيجة فى لقاء الذهاب.

* مهند القاسم من مواليد 12 يونيو 1980 بدأ التحكيم فى مصر عام 2005 سبق له إدارة أكثر العديد من المباريات المهمة خلال المسابقات المحلية بالعراق.