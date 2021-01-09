شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى يطمئن على بعثة الدراويش بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص معيط الشهرى، مراقب مباراة الرجاء مع الإسماعيلى، على زيارة بعثة الأخير للاطمئنان على سلامة الجميع والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للبعثة، إضافة لنقل بعض النصائح والتعليمات، ومن المقرر أن يزور المراقب أيضا فريق الرجاء لنقل التعليمات كإجراء روتينى قبل انطلاق المباراة.

ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب “الرجاء” باستاد الكبير فى مدينة مراكش، ضمن منافسات جولة الإياب من الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع المراقب الذى سبق لهم تولى مهمة رئيس شئون اللاعبين بالاتحاد السعودي سابقا.

وأنهى أحمد عواد عامل مهمات الإسماعيلى كافة التجهيزات لخوض الفريق أولى تدريباته بالمغرب.

ووجه طارق أبو الليل المدير الادارى للدراويش الشكر لمسئولى نادى الرجاء البيضاوى المغربى على حفاوة الاستقبال ومحاولة تذليل أى عقبات تواجه بعثة النادى الاسماعيليى منذ الوصول الى الاراضى المغربية.

ومن المنتظر أن يواجه فريقنا نظيره الرجاء البيضاوى فى اياب دور نصف النهائى من كأس محمد السادس مساء الاثنين المقبل على ملعب مراكش الكبير. وأنه فور علم الجهاز الإدارى بتغيير ملعب المباراة ونقلها إلى مدينة مراكش، تم التحضير والعمل على إقامة معسكر للفريق ومحاولة سباق الزمن لتوفير الهدوء والتركيز لجميع أعضاء البعثة.

وعن تغيير الفندق، أكد أنه تم تغيير الفندق الذى كان فى استقبال الفريق نظرا لقلة امكانياته الى اخر ٥ نجوم يليق بأسم وقيمة فريق الاسماعيلى ، مع أخذ جميع الاجراءات الاحترازية للاعبين التى أوصى بها الإتحاد العربي .

واختتم بأنه تم وضع برنامج للفريق حتى موعد انتهاء المباراة والعودة بسلامة الله للقاهرة.