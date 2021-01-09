شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا بعد مشاركته الأولى مع الأهلى: كل شيء على ما يرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الكونغولى والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى المنتقل حديثا خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادى الجونة، عن سعادته بالمشاركة الأولى مع القلعة الحمراء أمام سيراميكا، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان.



بواليا

ونشر بواليا، عبر حسابه على إنستجرام، لقطات وصورا من المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، وأتبعها قائلا، "كل شيء على ما يرام إن شاء الله".





وكان الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قال إن الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق ظهر بشكل جيد فى أول ظهور له مع الأهلى أمس أمام سيراميكا بالدورى، موضحاً أن المهاجم الكونغولى أظهر قدرات جيدة وإمكانيات فنية عالية ستُفيد الفريق كثيراً المرحلة المقبلة.





وفاز فريق الأهلى على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، بإستاد السويس الجديد فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، وحملت الثنائية توقيع كهربا ووليد سليمان ليرفع الأهلى رصيده لـ13 نقطة ويتربع على القمة فيما تبقى سيراميكا فى المركز السابع بـ7 نقاط.

وشارك والتر بواليا مع الأهلى فى مباراة سيراميكا، أمس الجمعة، ليُسجل بذلك المهاجم الكونغولى أول ظهور رسمى له مع الأهلى، منذ انتقاله للقلعة الحمراء فى يناير الجارى، قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم، وشارك أساسياً قبل أن يُغادر أرض الملعب فى الدقيقة 77 ويشارك محمد شريف بدلاً منه.





وتحدث موسيمانى عن والتر بواليا بشئ من الإعجاب، عقب الظهور الأول له، قائلا: لقد كان مؤثراً فى المبارة.. خلق لنفسه فرصاً.. كان إيجابيا على مرمى الخصم غير أنه لم يستغل أحدى الفرص الجيدة حيث سدد كرة سهلة بقدما كان عليه أن يُسجلها بالقدم الأخرى.

وأوضح موسيمانى: "حين خرج بواليا انفتحت المساحات أكثر لسوء الحظ.. بواليا خلق الفرص وسيتواجد فى المباريات المقبلة ويسجل الأهداف.. لا أشك فى ذلك إطلاقاً فقد تم التعاقد معه بعد رؤيته جيداً وهو صاحب قدرات فنية عالية".