شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين أسوان والمقاصة فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على الشوط الأول، الذى جمع فريقى أسوان ومصر المقاصة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث جاءت بداية الشوط سريعة وحماسية بهجمة مباغتة فى الدقيقة الأولى عن طريق شيميلس بيكلى لاعب المقاصة، الذى كان أن ينفرد بمرمى عمر رضوان لولا تدخل ميدو جابر مداف أبناء الجنوب ليمنع فرصة خطيرة فى الدقيقة الأولى.

فى الدقيقة السادسة، احتسب حكم اللقاء ركلة ركنية أولى لمصر للمقاصة على يمين مرمى أسوان، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة لم يتمكن لاعبي الفريق من الاستفادة منها قبل أن يتدخل مدافعي أسوان بالنهاية ويتمكنوا من استخلاص الكرة.

انتفض أسوان مع الدقيقة 11 عن طريق ركلة حرة المباشرة نفذها عمرو الحلواني بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة تدخل سريعا باحتساب تسلل على المدافع المتقدم محمد جابر.

نفذ عمرو الحلوانى ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة 22 من عمر اللقاء، إلا أنها لم تجد من يسددهها فى الشباك ليهدر لاعبو أسوان واحدة من أخطر فرصهم فى التقدم على المقاصة.

أهدر لاعبو أسوان فرصة ثمينة للتسجيل فى الدقيقة 31 بعدما قاد أحمد خالد وأحمد صغيرى، هجمة مرتدة سريعة تلاعبوا خلالها بمدافعى أسوان إلا أنها لم تجدد من يسددها فى المرمى ليبعدها محمد دسوقى لاعب المقاصة.

وفى الدقيقة 36 كاد باولن فوافى لاعب مصر المقاصة أن يحرز هدف التقدم لفريقه، بعد تسديدة قوية اعتلت عارضة عمر رضوان حارس مرمى أسوان بسنتيمترات قليلة.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، شهدت فرصة خطيرة لمصر المقاصة مع الدقيقة الثانية، بعدما كاد لاعب المقاصة أن ينفرد بمرمى عمر رضوان، لو تدخل عمرو الحلونى فى الوقت المناسب، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 48 معلناً انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى.

كان المقاصة قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

فيما بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

عمر رضوان فى حراسة المرمى.

رباعى خط الظهر: عمرو الحلوانى، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عبد الله السنجهاوى.

خط الوسط: محمد سوستة، أحمد خالد، جون أفيرى، هيثم الفيل، أحمد صغيرى

الهجوم: عمر الداحى