شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق الليلة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري حيث يدخل الفريق إختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقي في التقرير التالي أهم المعلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش.
س: ما هو ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري قبل لقاء الليلة؟
ج: يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.
س: ماذا عن خط هجوم ودفاع الفريقين قبل لقاء الليلة؟ ج: سجل لاعبو الزمالك سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما سجل لاعبي الطلائع خمسة أهداف وتلقت شباكهم تسعة أهداف. س: ماذا عن مشوار الزمالك والطلائع في مسابقة الدوري منذ إنطلاقها هذا الموسم؟ ج: بدأ الزمالك مشواره في الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد، ثم على إنبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري ، أما طلائع الجيش فقد تلقى الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقرر النادى قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفني عن الاستمرار في منصبه وإعادة عبد الحميد بسيونى لتكون مباراة الليلة أول لقاء له. س: ماذا عن التشكيل المتوقع للزمالك وطلائع الجيش في مباراة الليلة؟
ج: يبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل ، أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي ، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو ، عمر السعيد" ، فيما يبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".