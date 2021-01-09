شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الزمالك مباراة الفريق الليلة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري حيث يدخل الفريق إختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقي في التقرير التالي أهم المعلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

س: ما هو ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري قبل لقاء الليلة؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.