شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صالة العاصمة الإدارية قبل استضافة مواجهات مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الشباب والرياضة فيديو لصالة العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى الصالات المستضيفة لمواجهات مونديال اليد مصر 2021، المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، والتى تتسع لـ 7500 متفرج.

وتستضيف صالات استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديد وبرج العرب منافسات البطولة.

وتقام مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، مسبقا عن عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث.