شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمستبعدى الزمالك من مواجهة الطلائع.. أبرزهم ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين المستبعدين من مباراة طلائع الجيش اليوم، ويخوض اللاعبون المستبعدون تدريبات تأهيلية اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، ومن بينهم التونسي فرجاني ساسي بعد عودته من الراحة التى حصل عليها مؤخرا، ومصطفى محمد المستبعد لخروجه عن التركيز فى ظل تلقيه عرضًا للاحتراف فى نادى سانت أتيان الفرنسى.

وضمت قائمة الزمالك التى توجهت إلى السويس كلاً من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل - حسين فيصل.

ويدخل الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره طلائع الجيش على ستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة ، بينما يبحث الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

الزمالك بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد، ثم على انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقرر النادى قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفني عن الاستمرار في منصبه وإعادة عبد الحميد بسيونى لتكون مباراة الليلة أول لقاء له .