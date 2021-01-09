"ستكون ثأرية".. الترجي يعلق على مواجهة الزمالك بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مجدي تراوي المدير الفني المساعد في الجهاز الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، إن مواجهة الزمالك ستكون ثأرية.

وأضاف تراوي في تصريحات نقلتها صحيفة "تونس الرقمية" :"بالنسبة لنا مواجهة الزمالك ستكون ثأرية، لذاك لابد أن نكون يوم اللقاء في أحسن حالاتنا لتحقيق النتيجة التي ينتظرها الجميع والمهم هو الذهاب بعيدًا في المسابقة القارية".

وعن قرعة الترجي الأفريقية، أوضح تراوي :"كل الفرق المتأهلة لدور المجموعات لديها إمكانيات كبيرة وتعتبر مجموعاتنا الأصعب، لكن الجهاز الفني لديه الثقة في اللاعبين الذي يتألقون في المواعيد الكبرى".

وتابع :"في أول ثلاث مباريات سنخوض مباراتين على ملعبنا، لذلك لابد من الحصول على 7 نقاط على الأقل لتدعيم حظوظنا في التأهل".

وكان نادي الزمالك تفوق على الترجي في بطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز عليه بنتيجة (3-1)، كما جدد الفارس الأبيض تفوق على فريق "الدم والذهب" من خلال الفوز عليه في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الترجي يتواجد على رأس المجموعة الرابعة مع كل من الزمالك ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.