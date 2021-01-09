الأهلي يوجه الشكر لمحلل الأداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه النادي الأهلي الشكر إلى محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق الكرة أحمد سليمان، بعد التعاقد مع الجنوب أفريقي يوشا فالوديا.

وكان فالوديا بدأ مهمته الجديدة منذ الأسبوع الماضي ليصبح جهاز الأهلي به ثنائي محللين أداء وهما موسى ماتلبا ويوشا فالوديا.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي ضم فالوديا مؤخرًا نظرًا للخبرة التي يتمتع بها في القارة السمراء بعدما عمل مع فريق أورلاندو بايرتس.

واستطاع الأهلي مؤخرًا أن يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الجونة وثلاث نقاط عن الزمالك.