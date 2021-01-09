وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بـ"الأهلي والزمالك والترسانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

زار أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعض الأندية ومراكز الشباب؛ للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التي أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء .

وتفقد وزير الرياضة النادي الأهلي ونادي الترسانة ونادي الزمالك ومركز شباب الجزيرة، في ظل استمراية النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية.

وتابع وزير الشباب والرياضة خلال جولته مدى التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والرواد.

وأوضح الوزير ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية، واتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وعلي هامش جولته بمركز شباب الجزيرة، التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدد من رواد المركز واستمع لمشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكداً أن هذه اللقاءات مستمرة بشكل دوري، بما يسهم فى تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة المنفذة بالمركز والعمل علي تحسين جودة الأداء المقدمة لرواد المركز.