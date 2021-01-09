سيمبا التنزاني لمصراوي: لا نفاوض مدرب الأهلي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال الحاجي صنداي مانارا، المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني إن ما يتردد عن دخول إدارة ناديه في مفاوضات مع البلجيكي رينيه فايلر المدرب السابق للأهلي، غير صحيح على الإطلاق.

وكان نادي سيمبا قد أعلن يوم الجمعة عن فسخ التعاقد مع المدرب البلجيكي سفين فاندينبروك الذي انصرف لتدريب أحد الفرق في الدوري المغربي.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت اليوم السبت أن المدرب فايلر من بين المدربين الأوفر حظًا لتدريب سيمبا خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للفريق التنزاني: "هذه الأنباء غير دقيقة، لم نتفاوض مع المدرب فايلر لتدريب الفريق."

قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي كانت قد جرت يوم الجمعة في القاهرة قد أوقعت ببطل تنزانيا في طريق حامل لقب دوري الأبطال الأهلي في مجموعة ضمت إلى جوارهما فيتا كلوب من الكونغو والمريخ السوداني.

وكان فايلر قد رحل عن تدريب الأهلي بداية شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يتعاقد الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي قاد رفاق محمد الشناوي للفوز بالدوري ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى لقب كأس مصر