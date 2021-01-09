الدوري.. مصر المقاصة 0-0 أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر المقاصة وأسوان ضمن منافسات الأسبوع السادس في دوري we المصري.

ويحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل المقاصة: محمود "كوكو" - محمد دسوقي - أحمد مودي - أسامة عزب - عصام صبحي - هشام محمد - خالد أوتشو - فوافي - بيكلي - مفتاح "طقطق" - مروان حمدي.

وجاء تشكيل أسوان: عمر رضوان - عمرو الحلواني - محمد جابر - محمود شبانة - عبدالله السنجهاوي - عمرو الداحي - محمد سوسته - هيثم الفيل - أحمد صغيري - أحمد خالد.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول مع بداية المباراة:

انطلاق المباراة