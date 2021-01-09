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قرار وزاري إماراتي بتعيين رئيس جديد للهيئة العامة للرياضة

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدر مجلس الوزراء الإماراتي اليوم السبت قراراً وزارياً بتعيين الدكتور أحمد بن عبد الله حميد الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغير والمتوسطة ، رئيساً للهيئة العامة الإماراتية .

وأكد مجلس الوزراء الإماراتي عبر بيان رسمي ، أن الرئيس الجديد سيتولى مهام وضع خطط تطوير كافة القطاعات الرياضية في البلاد ، كما سيكون من اختصاصاته المباشرة تشكيل مجالس إدارات كافة

الاتحادات الرياضية ووضع خطط عمل الهيئة.

وترغب دولة الإمارات في وضع استراتيجيات تطوير خاصة بقطاع كرة القدم لإعداد جيل جديد قادر على منح المنتخب الإماراتي لكرة القدم بطاقة التأهل عن القارة الآسيوية في نهائيات كأس العالم وتواجد البلاد في المحفل العالمي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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