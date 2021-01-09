أمير توفيق : وفرنا كافة العروض لجيرالدو .. واللاعب يطالب بكامل مستحقاته

ياسر رشاد - القاهرة - قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، أن إدارة القلعة الحمراء وفرت كافة العروض على الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأحمر للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

وواصل في تصريحات تلفزيونية ، الصفاقسي التونسي رغب في الحصول على خدمات جيرالدو كذلك نادي سموحة ، لكن اللاعب متمسك بالحصول على كافة مستحقاته عن فترة تعاقده بالكامل قبل الرحيل ، موضحاً أن حسابات اللاعب النادية رفقة وكيله هي العائق أمام رحيله.

وأضاف ، اللاعب لديه وكيل برازيلي معتمد ونتواصل معه بشكل دائم للتوصل إلى اتفاق نهائي وتسوية المستحقات.

