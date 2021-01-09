رضا عبدالعال: أراهن على عدم نجاح موسيماني حال تدريبه في القسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - قال رضا عبدالعال، المدير الفني لفريق طنطا، والمحلل الرياضي، أن تدريب النادي الأهلي يضيف لاسم المدير الفني أشياءً كثيرة وليس العكس بتوافر الإمكانات المساعدة كافة لنجاح أي تجربة.

وأضاف، أراهن على عدم نجاح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير

الفني للنادي الأهلي حال توليه المهمة الفنية في مصر لأي نادٍ من أندية القسم الثاني لاختلاف الظروف تماماً عن الأهلي، وهو نفس الحال للمدرب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، الذي أتى من منزله لتولى مهمة الأبيض.

وواصل، إذا أتيحت لي الفرصة لتولي المهمة الفنية لأي من القطبين، أتحدى الجميع بأنني سأحقق نجاحات، مشيراً إلى أن تجربته الفنية الحالية مع فريق طنطا بالقسم الثاني ليست مقياساً نظراً للإمكانات المتاحة بالرغم من الأداء الجيد لفريقه في منافسات الدرجة الثانية.