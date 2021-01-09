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بيانيتش على أعتاب الرحيل عن برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - بات البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق الإسباني على مقربة من مغادرة فريقه ، نظراً لتدهور العلاقة بينه وبين الهولندي روناد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني وعدم مشاركته بصفة أساسية الفترات الماضية .

وأشارت تقارير كتالونية اليوم السبت ، أن كومان ليس مقتنعاً بشكل تام باللاعب البوسني الذي انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من يوفنتوس الإيطالي ، كما أن كومان كان على مقربة من

الدفع به في مواجهة أتليت بلباو الماضية بالليجا لكنه تراجع بارغم من إجراء بيانيتش لعميات الإحماء طوال الشوط الثاني من المباراة.

ونقلت التقارير ، تصريحات اللاعب البوسني التي أكد فيها على الرغبة في خوض تجربة جديدة خارج برشلونة نظراً لعدم شعوره بالتقدير الكافي والراحة هناك.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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