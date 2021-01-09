الأهلي يستقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد

ياسر رشاد - القاهرة - أستقبل النادي الأهلي ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وكان في استقبالهما العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وقال العميد محمد مرجان: إن الزيارة جاءت بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل النادي والتي أقرتها الوزارة وهو ما يجري بالفعل منذ أن طفت أزمة كورونا على السطح.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص كل

الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن سلامة الأعضاء والعاملين، وأعضاء الفر ق الرياضية ، وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي؛ سواء في الصالات الرياضية أو «الجيم»، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي، وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين؛ مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادي، من خلال عقد ندوات طبية في الأماكن المفتوحة، وملصقات توعوية من خلال اللجنة الطبية بالنادي، وكذلك الاستعانة بأطباء الفرق المختلفة في توعية الأجهزة الفنية واللاعبين، مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقًا للإجراءات الوقائية، بدافع الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة في كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي.