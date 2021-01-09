مدير التعاقدات بالأهلي: ليس للنادي دخل بمفاوضات وكلاء اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء ليس لها دخل بالمفاوضات التي تتم بين وكلاء اللاعبين واللاعب ذاته، فقد يتم هذا الأمر بينهما دون علم النادي بأي تفاصيل في هذا الصدد.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الأهلي لم نفاوض فرجاني ساسي

لاعب وسط الزمالك بشكل نهائي، ولم نعرض على أي من الوكلاء بحث رغبته في الانتقال إلى الأهلي، الأمر ذاته على يوسف أوباما صانع ألعاب الأبيض، مشيراً إلى أنه في حال وجود تواصل مع فرجاني أو أوباما وربط هذه الأسماء بمفاوضات مع الأهلي فمن المؤكد أن المفاوضات كانت بين اللاعب ووكيل أعمال خاص وليس ممثلًا للأهلي ولا دخل للنادي بها.

وواصل، نحترم تعاقدات الأندية مع لاعبيها، ونعمل فقط على تحقيق مصلحة الأهلي لدعم صفوفه بالصفقات التي يحتاجها الفريق، كون الفريق أصبح لديه الآن أكثر من لاعب مميز في المركز نفسه.