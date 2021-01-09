تشكيل مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الشباب نظيره فريق الاتفاق اليوم السبت علي استاد الامير خالد بن سلطان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
تشكيل الشباب :
حراسة المرمى : زيد البواردي.
خط الدفاع : محمد سالم ، أحمد
خط الوسط : متعب الحربي ، ألفريد ندياي، ايجور باينجا ، فابيومارتينيز.
خط الهجوم : كريستان جوانكا ، عبدالله الحمدان.
تشكيل الاتفاق:
حراسة المرمى : محمدالحايطي.
خط الدفاع : صالح القميزي، فهد غازي ، كارول ميتس، .
خط الوسط : فيليب كيش ، علي هزازي ، اليريك دي سوزا، نعيم السليتى، محمد الكويكبي.
خط الهجوم : سليمان دوكارا، وليد أزارو.
يحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة ، في حين يأتي فريق الاتفاق في المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.