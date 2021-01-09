تشكيل مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الشباب نظيره فريق الاتفاق اليوم السبت علي استاد الامير خالد بن سلطان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

تشكيل الشباب :

حراسة المرمى : زيد البواردي.

خط الدفاع : محمد سالم ، أحمد

الشراحيلي، إيفور، عبدالله الزوري.خط الوسط : متعب الحربي ، ألفريد ندياي، ايجور باينجا ، فابيومارتينيز.خط الهجوم : كريستان جوانكا ، عبدالله الحمدان.تشكيل الاتفاق:حراسة المرمى : محمدالحايطي.خط الدفاع : صالح القميزي، فهد غازي ، كارول ميتس، .خط الوسط : فيليب كيش ، علي هزازي ، اليريك دي سوزا، نعيم السليتى، محمد الكويكبي.خط الهجوم : سليمان دوكارا، وليد أزارو.يحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة ، في حين يأتي فريق الاتفاق في المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.