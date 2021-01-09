نجوم عروض افتتاح مونديال اليد داخل الفقاعة الطبية استعدادًا لمراسم الحفل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد واللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 عن دخول نجوم عروض حفل افتتاح المونديال داخل الفقاعة الطبية مبكرًا استعدادًا لمراسم الحفل.

ويأتي الإجراء من أجل تطبيق نظام الحجر الصحي احترازًا من فيروس كورونا، وخروج حفل الافتتاح بشكل آمن صحيًا.

وكشف هشام نصر عن عدم خروج موظفي الفنادق مطلقًا طوال أيام الحدث.

وقال نصر: "جميع ورديات الفنادق

سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأي فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا".

وفي نفس الإطار، وصلت عربات البث الـ 4K إلى مصر لنقل مباريات البطولة.

ووزعت العربات الخاصة بالبث على الصالات الأربعة المستضيفة للبطولة على أحدث تقنية.