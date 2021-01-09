تقرير فرنسي يؤكد تأثر مبابي بدنيًا بعد إصابته بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أبرز تقرير صحفي فرنسي، اليوم السبت، إمكان تأثر كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان بتداعيات سلبية لفيروس كورونا عقب إصابته بالفيروس منذ أشهر عدة وتعافيه منذ فترة.

وقال التقرير، الذي نقل تصريحات لمختصين أطباء أن كورونا

لديه تأثيرات على الجهاز العصبي والكتل العضلية في الجسم وقد يكون هذا الأمر ألقى بظلاله على النجم الفرنسي الذي يعاني الفترة الأخيرة من تراجع مستواه البدني بشكل ملحوظ.

وأضاف، لكننا لا نستطيع الجزم بذلك الأمر، قد يكون التراجع البدني لأسباب أخرى خاصة وأن الأبحاث الطبية الخاصة بكورونا لم تصل بشكل نهائي إلى الآثار الجانبية جراء التقاط العدوي.

وأن عدد من لاعبي العالم الفترات الماضية أصيبوا بالفيروس المستجد ومع ذلك نجدهم بكامل قواهم الفنية والبدنية في المباريات.