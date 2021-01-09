وزير الرياضة يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بأندية الأهلي والزمالك والترسانة ومركز شباب الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بجولة ببعض الأندية ومراكز الشباب؛ للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

إذ تفقد وزير الرياضة النادى الأهلى ونادى الترسانة ونادي الزمالك ومركز شباب الجزيرة، وذلك في ظل استمرارية النشاط الرياضى داخل

وتابع وزير الشباب والرياضة خلال جولته مدى التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خ فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين والرواد.

وأوضح الوزير ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين وكل الأجهزة الفنية والإدارية، واتخاذ كل الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وعلى هامش جولته بمركز شباب الجزيرة، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعدد من رواد المركز واستمع لمشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن تلك اللقاءات مستمرة بشكل دوري، بما يسهم فى تطوير المشروعات والبرامج والأنشطة المنفذة بالمركز والعمل على تحسين جودة الأداء المقدمة لرواد المركز.