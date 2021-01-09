بث مباشر | شاهد الاتحاد وضمك في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد وضمك” في إحدى مباريات اليوم السبت 9-1-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاتحاد وضمك” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتقام مباراة الاتحاد وضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق في تمام الساعة 19:55 بتوقيت السعودية، 18:55 بتوقيت مصر، 16:55 بتوقيت جرينتش.

يعد نادي الاتحاد الاكثر تحقيقًا للتعادل في الدوري السعودي حتى الآن بـ6 تعادلات منهم 3 مباريات متتالية، ويأتي من بعده نادي التعاون الذي تعادل في خمس مباريات.

وكسر الاتحاد سلسلة التعادلات في الجولة الماضية بفوزه على “الباطن” ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وفي حالة تحقيقه الانتصار اليوم سيرتقي إلى المركز الثالث بشكل مؤقت.

وحافظ فريق الاتحاد على نظافة شباكه 3 مرات من 11 مباراة، واستقبلت شباكه 10 أهداف، وسجل لاعبوه 14 هدف فقط كأقل فريق في المراكز الخمسة الأولى تسجيلاً للأهداف.

في المقابل، يتذيل نادي ضمك جدول ترتيب الدوري السعودي وجمع 8 نقاط من 11 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل مثلهما، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 15 هدف، واهتزت شباكه 23 مرة كأضعف خط دفاع في المسابقة مناصفة مع العين.

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