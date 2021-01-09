بث مباشر | مشاهدة مباراة غزل المحلة والجونة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “غزل المحلة والجونة” في إحدى مباريات اليوم السبت 8-1-2021 ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “غزل المحلة والجونة” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وتقام مواجهة غزل المحلة والجونة على استاد غزل المحلة، بإدارة من الحكم المصري “وليد عبد الرازق”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

لم يتذوق نادي الجونة طعم الخسارة حتى الآن في الدوري المصري هذا الموسم، إذ تعادل في مباراتين في الجولة الأولى والثانية، قبل ان يحقق ثلاثة انتصارات متتالية.

ويتواجد الجونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدر “الاهلي” الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة واحدة عن الثالث “الزمالك” الذي يواجه طلائع الجيش في ختام مباريات اليوم، مع امتلاكه مباراة مؤجلة ايضًا.

في المقابل، حقق نادي غزل المحلة فوز وحيد حتى الآن في الدوري المصري هذا الموسم، وكان على حساب “طلائع الجيش” في الجولة الرابعة، فيما تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويقبع غزل المحلة في المركز 15 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، ويعاني زعيم الفلاحين من الناحية التهديفية إذ سجل لاعبوه 4 أهداف فقط، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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