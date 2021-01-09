شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يوافق علي طلب أسوان بشأن ملعب مواجهتهما القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق نادى غزل المحلة على طلب إدارة نادى أسوان باستضافة مباراة الدور الأول بين الفريقين في الدوري الممتاز لكرة القدم على ملعب غزل المحلة يوم 14 يناير، والتي كان مقررًا لها أن تقام على ملعب بتروسبورت باعتبارها مباراة أسوان، ضمن مباريات الأسبوع السابع على أن تكون مباراة الدور الثاني على الملعب الذي يحدده نادي أسوان والذي يلعب خارج أرضه بسبب ظروف السفر.

وأخطرت لجنة المسابقات الناديين بموافقتها على استبدال المباراتين بين أسوان وغزل المحلة.