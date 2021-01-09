شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات في الأهلي لاحتواء غضب «شريف» بسبب «بواليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبذل مسئوولو النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب محاولاتهم لاحتواء غضب محمد شريف، مهاجم الفريق الكروي الأول، بعد التعاقد مع مع الزامبي والتر بواليا، الذي انضم مؤخرًا من الجونة إلى صفوف القلعة الحمراء.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي القلعة الحمراء يرغبون في تمديد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم بعد أن تلقى الأخير عروضًا مغرية من داخل مصر، خصوصًا أن «شريف» يحق له التوقيع لأي ناد آخر بداية من يانير المقبل.