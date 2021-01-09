شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن عن أكواد الدفع لمبادرة «دراجتك.. صحتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعلن، غدًا الأحد، وزارة الشباب والرياضة عن أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك.. صحتك»، والتي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك في احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.

وفي هذا الصدد أكد «صبحي» أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعر السوق، موجهًا الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة على جهودهما الكبيرة ومساهمتهم مع وزارة الرياضة في تقديم الدراجات بأسعار تناسب كافة المواطنين.

ولمن يرغب في الحصول على الدراجة ستكون متاحة بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فوري، وستعلن كافة التفاصيل غدًا في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الشباب والرياضة ظهر غدًا الأحد، كما ستعلن أيضًا على الحسابات الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة البوابة الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة «دراجتك.. صحتك» ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب. ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عدة مراحل لمبادرة «دراجتك.. صحتك» في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.