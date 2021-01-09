شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من «باتشيكو» قبل التوجه لاستاد السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم، مع طلائع الجيش باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامج يوم المباراة حيث يتناول الفريق وجبة الغذاء في الثالثة عصرًا بعدها يلقي الجهاز الفني محاضرة فنية قصيرة، في الخامسة مساء اليوم.

ويتحرك الفريق بعدها في الخامسة والربع نحو استاد الجيش استعدادًا للمباراة.