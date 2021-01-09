شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لمستبعدين الزمالك من مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎ وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين المستبعدين من مباراة طلائع الجيش اليوم.

ويخوض اللاعبون المستبعدون تدريبات تأهيلية اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، ومن بينهم التونسي فرجاني ساسي بعد عودته من الراحة التي حصل عليها مؤخرا بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.‎