شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل برنامج منتخب اليد بعد إلغاء ودية البرازيل.. و«بارندو» يذاكر تشيلي بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد اليد أن إلغاء مباراة مصر والبرازيل الودية التي كانت مقرر إقامتها مساء اليوم السبت استعدادا لمونديال اليد، جاء بسبب ظروف طيران منتخب البرازيل، وتأخره عن موعد حضوره إلى القاهرة.

وأشار السيد إلى أن المنتخب المصري استطاع ان يحقق الهدف من مواجهتي اليابان واستقر خلالهما على الشكل النهائي الذي سيخوض به منافسات المونديال ..

وحول الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة اكد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أنه عقب إلغاء مباراة البرازيل تم تعديل برنامج المنتخب المصري وسوف تتخلص الفترة المقبلة في التدريبات الصباحية والمسائية بالاضافة إلى مذاكرة فريق منتخب تشيلى الذي سيلتقى به الفراعنة في مباراة الافتتاح الاربعاء المقبل كى تكون نقطة انطلاق قوية في البطولة، وأشار السيد إلى أن المنافس من الفرق القوية والقادرة على تحقيق المفاجآت ويكفى انه وصل لنهائي بطولة أمريكا اللاتينية على حساب فريق قوي مثل البرازيل..

تجدر الاشارة إلى ان منتخب البرازيل يلعب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات إسبانيا وتونس وبولندا، ومن المقرر ان يصل إلى القاهرة الاربعاء المقبل بعد إبلاغ اللجنة المنظمة بتعديل موعد وصوله ..

بينما يتواجد منتخبنا ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كلٍ من منتخب السويد وتشيلي والتشيك.