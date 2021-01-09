شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الصحة العالمية يطمئن علي الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية قبل مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام وفد من منظمة الصحة العالمية، بزيارة فندق إقامة مجموعة الإسكندرية، الذي يضم الفرق الثمانية المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 من الشهر الجاري.

وتستضيف صالة برج العرب منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم ،كرواتيا، قطر، اليابان، أنجولا، والمجموعة الثامنة التي تضم كوريا، بيلاروسيا، سلوفينيا، روسيا.

تابع وفد الصحة العالمية التجهيزات والإجراءات الاحترازية المتبعة في المونديال، وتأكد من التعامل في ظل الجائحة على أفضل ما يكون.

رافق وفد الصحة العالمية المنظمة أعضاء من اللجنة المنظمة ومجموعة من المسؤولين.