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وفد من الصحة العالمية يطمئن علي الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية قبل مونديال اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام وفد من منظمة الصحة العالمية، بزيارة فندق إقامة مجموعة الإسكندرية، الذي يضم الفرق الثمانية المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 من الشهر الجاري.

وتستضيف صالة برج العرب منتخبات المجموعة الثالثة التي تضم ،كرواتيا، قطر، اليابان، أنجولا، والمجموعة الثامنة التي تضم كوريا، بيلاروسيا، سلوفينيا، روسيا.

تابع وفد الصحة العالمية التجهيزات والإجراءات الاحترازية المتبعة في المونديال، وتأكد من التعامل في ظل الجائحة على أفضل ما يكون.

رافق وفد الصحة العالمية المنظمة أعضاء من اللجنة المنظمة ومجموعة من المسؤولين.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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