شكرا لقرائتكم خبر عن أمل بوشلاخ تشهد تدريبات منتخب الشابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تدريبات المنتخب الوطني للشابات تحت 19 سنة، والتي أجريت على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي الخميس في إطار استعداداته المبكرة للاستحقاقات الإقليمية والآسيوية القادمة.

ورحبت أمل بوشلاخ بلاعبات المنتخب في أول حصة تدريبية لهن بعد فترة التوقف الطويلة لنشاط كرة القدم، وما أعقبها من إلغاء مسابقات الكرة النسائية المحلية، وأكدت أن المنتخب يضم توليفة مميزة من اللاعبات اللاتي تم تصعيدهن من منتخب الناشئات، وطالبتهن ببذل جهودهن المضاعفة خلال التدريبات الحالية والقادمة للعودة التدريجية للمستويين الفني والبدني المطلوب.

وثمنت بوشلاخ جهود واهتمام مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، الهادفة لجذب وتوسيع قاعدة ممارسات اللعبة وتوجيهاته بتوفير الخطط والبرامج الفنية المساعدة لتحقيق ذلك في المستقبل القريب.